Anak na kung ituring ng overseas Filipino worker na si Bojo Aquino ang bunsong kapatid na si Tirso Jr.

Kuwento ni Bojo sa TeleRadyo ngayong Martes, tuwing sahod ay nagpapadala ng listahan ng mga gustong ipabili si Tirso Jr, na karamihan aniya ay pagkain.

"Every pay day siya 'yung pinakanagcha-chat sa akin para magtanong kung 'kuya may sahod ka na ba?' para makapag-grocery na sila ng mga kailangan nila doon. Tsaka may sarili talaga siyang grocery list ng mga gusto niyang ipabili sa akin," ani Bojo sa programang "Sakto."

Sabi ni Bojo, na nagtatrabaho sa Taiwan bilang factory worker, paraan ito ng kaniyang kapatid para maglambing sa kaniya.

Pero nitong Hunyo, na-diagnose si Tirso Jr ng severe pneumonia.

Halos isang linggo ring nasa ospital ang bunso, kuwento ni Bojo.

"Almost a week sa ospital until 'di na kinaya ng katawan niya."

Paliwanag ni Bojo, ipina-tattoo niya ang huling grocery list ng bunsong kapatid bilang paraan para makayanan ang pagpanaw nito.

"Memory niya rin sa akin kasi ito po 'yung pinaka-way niya para maglambing," sabi ni Bojo.

"Kapag nawawalan ako ng gana sa buhay dahil sa nangyari feeling ko namo-motivate pa rin po ako para mag-move forward," dagdag niya.

—TeleRadyo, Oktubre 11, 2022