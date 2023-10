Watch more on iWantTFC

1986 nang magbukas ng pagawaan ng sapatos ang ama ni Abby Medina. Sa apat na magkakapatid, si Abby lang ang nagkaroon ng interes sa paggawa ng sapatos.

Kwento nya, "Medyo malayo course ko kung ano ako ngayon. Kasi ano e, sa pagbebenta rin ng shoes ang passion ko. Inisip ko 'yan lalo nung nag-lockdown, kung ano ang future ahead of me. Andon talaga 'yung heart ko."

Higit na nakilala ang kanilang pagawaan sa mas ispesyal na uri ng sapatos. Gumagawa sila ng mga custom-made shoes para sa mga PWD nating kapamilya na hindi karaniwan ang sukat ng mga paa.

Isa si Orpha de Jesus sa mga customer na ginawan nila ng sapatos. Life-changing daw ang mga sapatos na gawa nina Abby para sa mga tulad niyang PWD.

"Natutuwa ako na mayroon isang shoe room na gumagawa ng mga satapos para sa mga taong may diperensya sa paa," ani de Jesus.

Tatlong dekada na ang sapatusan ng mga Medina, at masasabi ni Abby na naging makabuluhan ang kanilang hanap-buhay nang nagsimula itong bumago ng buhay ng iba.

Sabi niya: "Kapag ikaw 'yung naging instrumento para matupad ang panagarap ng isang tao na makapagsuot ng sapatos, iba ang level ng saya."

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (October 8, 2023)