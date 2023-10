Watch more on iWantTFC

Maliban sa mga animal shelter mayroon ding tiangge kung saan may iba't ibang alagang hayop na pwede ampunin o 'di kaya'y i-buy and sell. Meron nito sa Bocaue, Bulacan tuwing Biyernes, sa Malabon tuwing Sabado at sa may simbahan ng Grotto sa San Jose Del Monte, Bulacan tuwing Linggo.

Isa sa mga nagtitinda si Kalid Samir na may alagang iba’t ibang uri ng mga ibon.

Umulan man o umaraw, matiyagang dumadayo si Kalid sa mga pet tiangge para magtinda.

Mahirap at walang kasiguraduhan ang kita sa bawat araw sa pet tiangge kaya payo ni Kalid sa mga katulad niyang kumakayod para sa pamilya "kailangan talaga matyaga ka hindi pupwede yung magtitinda ka, hindi ka magtitinda. Sipag lang, pag walang tiyaga, hindi ka talaga mabubuhay."

Katuwang niya sa pag-aalaga ng mga ibong ang kanyang mga anak. Kapag walang klase, tatlo sa kanila ang kasama niya sa pagtitinda.

Higit sa pagbebenta ng mga alagang ibon, ine-enjoy na rin nila ang mga oras sa pet tiangge na nagsisilbing bonding nilang mag-a-ama.

Kwento nya, "Magkakasama kami kahit papano nakikita ko 'yung mga ginagawa nila, mga galaw nila nakikita ko. Saka hindi sila napupunta sa kung saan-saan at least nandito sila nagtitinda lang."

Ulat ni Kabayan Noli de Castro sa programang Tao Po. (October 8, 2023)