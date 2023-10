TINGNAN: 'Bahay ni Santa' sa Angono, Rizal

Watch more on iWantTFC

Naghahanap ba kayo ng dekorasyong pam-Pasko? Sa Angono, Rizal, pwedeng puntahan ang Bahay ni Santa kung saan mabibili ang iba't ibang sizes ng Santa Claus at mga Christmas decorations. Kung parol naman ang hanap, may binibenta ang mga persons deprived of liberty sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Linggo, 8 Oktubre 2023.