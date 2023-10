Watch more on iWantTFC

Habang sinisimulan ng civil engineer na si Mags Dizon ang kaniyang negosyo, una sa kaniya ay ang makatulong sa mga komunidad na katuwang niya sa binuong kabuhayan.

Sa naging panayam sa kaniya ni Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!", nais niyang maraming komunidad pa ang masuportahan ng kaniyang negosyo.

"Gusto ko pong maka-tap pa po ng iba pang local communities na puwede naming masama sa products namin at ma-o-offer namin dito," kuwento niya.

Hindi lang basta empleyado ang turing niya sa mga kasamahan sa negosyo.

"Teammates" ang tawag niya sa mga ito na parang kaibigan lang ang turingan nila.

Ang una niyang teammate na si Roseann Noche, naging emosyonal nang ibahagi ang ambag ni Mags sa kaniyang buhay.

"Natulungan po ako ni Ma'am Marga kasi po 'yung anak ko, dalawa 'yung anak ko eh. 'Yung panganay ko po Ma'am, PWD po siya. Sobrang, kung wala po siguro akong trabaho mahihirapan po talaga kami kasi kulang po 'yung kita ng asawa ko, pero dahi po sa tulong po ng bzzz.ph, pangbalot.ph ni Ma'am Marga, nakakatulong po ako sa pamilya ko. 'Yung mga anak ko po Ma'am nakakapag-aral po sila ng maayos," pagdedetalye niya.

Panoorin ang kuwento ng mga kasamahan ni Mags sa kaniyang negosyo at kung paano unti unting gumanda ang estado nila sa buhay dito sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

