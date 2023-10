Watch more on iWantTFC

Aabot na sa apat ang branches ng coffee shop business ni Mark Vasquez.

Hindi niya sukat akalain na mararating niya ang ganitong estado sa buhay dahil para lang makapag-aral, kinailangan niyang maging houseboy at service crew.

"Taga-bantay ng bahay, taga-linis, tagapaglaba para makapag-aral. High school pa lang naman ako noong time na 'yun," kuwento niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Anim na taon siyang naging service crew para maitawid ang pag-aaral sa kolehiyo, maging ang pag-aaral ng kapatid.

Ilang taon rin siyang naging empleyado bago maisipang pasukin nang paunti-unti ang pagnenegosyo.

Gamit ang P10,000 puhunan na pinaghatian nila ng kaniyang asawa, nagsimula silang magbenta ng coffee beans online.

"Nagstart sa idea na magbenta kami ng bottled coffee kaya lang nahirapan kami magbenta dahil ang plano is dalhin sa office. Nu'ng naisip na namin ang hirap pala, ginawa namin, 'yung nabili naming mga beans, ibinenta na lang namin online," pagdedetalye niya.

Alamin kung paano napalago ni Mark ang kaniyang negosyo at kung paano rin kayo maaaring kumita sa pagbebenta ng kape dito sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

