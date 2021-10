Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nakahanap ng kakaibang diskarte ang isang Pilipina sa Florida, US para makahanap at makapag-uwi ng pagkain at iba pang mga gamit ng libre.

“Ito pong dumpster diving kayo po ang pumupunta sa basurahan, dina-dive niyo po, kinukuha mga pagkain, mga gamit na mapakinabangan pa po. Mostly po mga pagkain, prutas, karne, canned goods. Pumupunta po kami sa supermarkets, malaking basurahan parang 8 feet ganun kalaki,” sabi ni Rona Meloche.

Ayon kay Meloche, hindi na niya pinapansin pa ang mga negatibong komento na natatanggap mula sa mga ibinabahaging videos ng kanilang dumpster diving sa social media.

“You have to be educated to dive into the dumpster. Kailangan mong alamin yung mga pagkaing dala mo sa bahay, mga gamit at talagang mag-ingat ka po. Para sa akin, alam ko ginagawa ko at masaya po ako sa ginagawa ko na mapakinabangan ko mga pagkain at mga gamit. Wala po yan sa akin,” sabi ni Meloche sa panayam sa TeleRadyo nitong Miyerkoles ng umaga.

May mga nagkokomento umano na kontaminado na ang nakukuha nilang mga pagkain dahil nasa basurahan na ang mga ito. Hindi naman aniya expired ang mga ito.

“Hindi po, kasi naka-separate sila ng bag at naka-box po. Mostly, yung mga tindahan, yung mga hindi nila dini-display the next day tinatapon na nila. Yung trash bag sa market, separate yung kanilang basura sa pagkaing tinatapon at separate din yun mga personal trash. Minsan nakalagay sa isang malaking box,” sabi niya.

Ilan aniya sa kanilang mga nakukuha ay mga kahon-kahon na pasta at cookies na nakaplastic pa sa loob pero itinapon dahil may dent lamang ang kahon kaya hindi na maibebenta pa.

Kwento niya, ang mga nakukuhang gulay, prutas, karne, isda o canned goods sa mga dumpster ang siya niya ring inihahain sa hapag kainan nilang pamilya.

“Kino-consume po namin every day, and then pag sobra-sobra, ibinibigay namin sa mga kababayan naming Pilipino dito, mga kapitbahay, kaibigang ibang lahi at dino-donasyon namin. Most of them we donate lalo na yung mga magagamit pa na hindi pagkain,” sabi niya.

Sa katunayan, nakapagpadala na aniya siya ng 11 balikbayan boxes sa Pilipinas ng mga gamit na kaniyang nakolekta mula sa mga dumpter.

May mga pagkakataon din aniyang nakaka-jackpot sila sa dami ng mga nakukuhang pagkain at mga gamit sa mga basurahan.

Marami kaming nakukuha like bundles, food. Meron din kaming nakukuha sa isang basura na watches, mga mahahalin na relos. Unopened box po siya, hindi din namin alam (bakit itinapon). Sa jewelry, naka-jackpot kami ng maraming jewelry like earrings, necklace, silver and gold. Tinatapon nila kasi merong dent ng konti, may konting sira, sa earrings like kulang ng lock,” sabi niya.

Paliwanag niya na hindi naman bawal ang dumpster diving pero hindi dapat tunguhin at kalkalin ang mga basurahan na may nakalagay na “no trespassing.”

“Hindi po kami umuuwi na hindi puno ang kotse. Talagang puno ang kotse namin kasi marami ang dumpster na pinupuntahan namin kaya sa isang dumpster lang, punong-puno na talaga,” sabi niya. Kasama ang kaniyang kaibigan, sa gabi sila pumupunta sa dumpster ng mga supermarket. Hindi rin sila nagpapabaya sa sarili at tinitiyak na may suot silang face mask, gloves at boots.

Laking tipid din sa araw-araw na gastos sa bahay ang kanilang pag dumpster diving.

“Laking tulong sa amin itong pagda-dumpster diving namin lalo na sa budget, talagang nakakatulong, sobra,” sabi niya.

Mga taong 2010, nang makapunta siya sa US, una siyang mangalakal ng basura sa kanilang komunidad. Pero nito na lamang Enero ng taong kasalukuyan sinimulan nila ng kaibigan ang pagda-dumpster diving sa mga basurahan ng mga supermarkets.

“Hindi mo aayawan, babalik-balikan mo yung dumpster na yun na maraming bigay na pagkain, mga prutas, mga gulay kaya na-encourage, na inspire ako na kunin ang pagkain doon. Lahat hinahakot namin,” sabi niya.

Tanggap at suportado ng kaniyang 2nd husband ang kakaiba niyang gawain.

“Alam niyang nagda-dumpster diving ako, support naman siya sa akin, sa mga ginagawa ko. Suportado naman siya sa akin dahil alam naman niya na maayos pa ang pagkain, mga gamit na talagang mapakinabangan pa, why not put into use at saka yung food namin kino-consume namin sa family ko,” sabi niya.

Bukod sa dumpster diving, abala din si Meloche sa kaniyang mga part time jobs at pag-asikaso sa kanilang anak.

- TeleRadyo 6 Oktubre 2021