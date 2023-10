Watch more on iWantTFC

Pinagsasabay noon ni Aubrey Dianne Dimalibot ang kanyang pag-aaral bilang scholar sa kolehiyo at pagtatrabaho para makatulong sa pamilya.

Kalaunan, ipinagpaliban niya ang pag-aaral at tinutukan ang pagtatrabaho sa BPO. 2021 nang nalaman niya ang tungkol sa isang programa.

Kwento niya, "Nagulat (ako na) may mga ganun pala na tutulungan mo 'yung mga taong nawalan na ng pag-asa, 'young professional na gustong makabalik sa pag-aaral, 'yung Insphero."

Tinuturuan ng programa ang mga magbabalik-eskwela na pahalagahan ang panibagong oportunidad na magbukas sa kanila.

Nitong Hulyo, kabilang si Dimalibot sa Batch 2 na nakapagtapos sa programa ng Insphero.

Alam niya na maraming katulad niya, anak na pasan ang mabigat na responsibilidad na tustusan ang pamilya. Kaya naman ang payo niya, hanapin ang balanse sa pagsuporta sa iba at pagmamahal sa sarili.

"If there’s one thing na natutunan ko, laging sinasabi, you don’t have to figure it out all at once. Cliche pero totoo po 'yun. Ako naman ngayon, self-love. Although family mo sila, suportahan mo sila pero there are certain times na sarili mo naman talaga," ani Dimalibot.

Ulat ni Bernadette Sembrano sa programang Tao Po. (October 1, 2023)