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Bicol artist nagbebenta ng mugs para makalikom ng pera sa heart procedure

ABS-CBN News

Posted at Oct 03 2021 07:28 PM

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Nananatiling matatag ang isang artist sa Bicol sa kabila ng kaniyang karamdaman sa puso. Inilagay niya sa mugs ang kaniyang mga nagawang artworks sa canvass, para ibenta at makalikom ng perang kailangan sa kaniyang procedure. Nagpa-Patrol, Aireen Perol. TV Patrol, Linggo, 3 Oktubre 2021

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