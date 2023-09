Watch more on iWantTFC

Nakapanayam ng ABS-CBN News noong 1996 ang ilang personalidad para ibahagi ang kanilang pananaw sa paraan ng pananamit ng ilang mga celebrities ng mga panahong iyon.

Ang designer na si Pitoy Moreno, pinuri sina Charlene Gonzales, Richard Gomez, Aga Muhlach, Eric Quizon at Monsour del Rosario.

Ibinahagi naman ni Pepito Albert kung bakit siya nabighani kay Kuh Ledesma.

"Well, I just like the style of how she wears her clothes," kuwento niya.

Alamin kung sino ang mga "best at worst dressed" celebrities para sa kanila at ang iba pang mga maiinit na isyu ng dekada '90 na iniulat ng programang 'Balitang K' na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong Hulyo 11, 1996.

