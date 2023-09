Watch more on iWantTFC

Nitong buwan, sumabak ang grupo ng mga atleta ng Philippine Obstacle Sports Federation sa OCR World Championships sa Belgium.

Isa sa kanila si Andrea Estrella o Iya na ipinanganak na visually-impaired o hindi nakakakita.

Sa lahat ng sport, nakakagulat na sa obstacle course racing nahilig si Iya.

Kwento nya, " marami pong naituturo yung sports na yan. Una, sa physical, buong katawan mo yung gumagana sa buong obstacle sports, may akyat, may talon, may gapang, may bitin so lahat ng body parts mo d'yan talagang magwowork and sa mental side naman po, natuturuan po ako ng sports na maging strict sa discipline. lalo po kapag sinabing oras, oras po talaga. kapag sinabi ng coach namin na sharp, dapat before 6 a.m. nandoon na kami kasi magsisimula yung training nang 6 a.m. istrikto yon."

Nanalo siya ng bronze medal para sa 3K short course at may gintong medalya rin para sa 100m course.

Sa kanyang pagkapanalo, isang mensahe ang nais iparating ni Iya:

"Gusto ko pong mag spread ng awareness na bilang isang PWD na kaya po ng mga katulad namin na kumilos, kapag nakikita po kami ng mga tao 'wag yung perception po nila na kailangan kaawaan ang mga PWD, hindi po.

"Itrato niyo po kami na katulad sa pagtrato niyo sa sarili niyo atsaka sa iba kasi part pa rin po kami ng society, ang naiiba lang naman po sa amin is yung kapansanan namin."

Ulat ni Bianca Dava para sa programang Tao Po (September 24, 2023)