Watch more on iWantTFC

August 18, 2023 nang i-upload ni Aljon Mendoza ang "BAHA" documentary sa kanyang sa kanyang YouTube channel.

Dumayo si Bernadette Sembrano sa San Francisco, Macabebe, Pampanga para makita ang sitwasyon ng pagbaha sa lugar. Hinagupit ito ng bagyong Egay noong Hulyo at Falcon noong Agosto. Nalagay sa ilalim ng state of calamity ang probinsya at naisipan ni Aljon at ng kanyang kuya na ipakita sa mundo ang pinagdadaanan ng komunidad nila.

Nasa 507,000 na ang views ng documentary ni Aljon. Kwento niya, "Madami po ang nalungkot. Naaawa. At madami ang gustong i-share rin ang video kasi sa palagay nila madami ang dapat makakita na ng video."

Nalulungkot si Aljon na ibang-iba na ang lugar na kinalakihan niya. Gusto niyang maging daan para maikwento pa ang mga bagay na makakatulong sa kanyang komunidad.

"Para sa 'kin, mahalagang magkaro'n ng pagtindig lalo na sa lipunan kasi dun ka nakatira, naapektuhan 'yung buhay mo. So hindi naman porke't may opinyon ka eh goal mo nang manisi o magreklamo. Sometimes gusto mo lang din naman ng for betterment di ba? Kung meron kang opinyon, sabihin mo, as long as hindi siya mali. Dapat responsable ka rin na dapat tama 'yung mga sinasabi mo. First, hindi siya fake; pangalawa, hindi siya nakakasakit," ani Aljon.

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po (September 24, 2023)