MAYNILA -- Negosyong layuning makatulong sa mga batang nangangailangan ang naging dahilan ng magkaibigang Elisa Sy at Marvis Mirasol kung bakit nila sinimulan ang kanilang tilapia business.

Sa panayam kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan," ibinahagi ni Elisa na nais niyang magtayo ng foundation para sa mga bata.

"Honestly Karen, hindi ko kailangan. What we have right now is not just for us but then how can we make the future generation better," kuwento niya.

Dahil maganda ang adhikain ng kaibigan, sinuportahan ito ni Marvis at ibinahagi ang kaniyang kaalaman sa paggawa ng palaisdaan na maaari nilang maging tulay para maisakatuparan ang pangarap ni Elisa.

"Nu'ng time na inapproach niya ako tungkol doon, really, this one is a crazy person. Tapos sabi ko kaya kong sabayan 'yan. My forte is more on aquaculture side kasi. Might as well, sabi ko, try natin gawan 'yan ng negosyo tapos we started brainstorming, plans, more that 3 years, 4 years of feasibility and study," pagdedetalye niya.

Kumustahin ang takbo ng negosyo ng magkaibigan at kung paano na sila unti unting nakatutulong dito lamang sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

