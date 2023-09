Watch more on iWantTFC

Matagal nang hilig kainin ng international chef na si RV Manabat ang bibingka.

Katunayan, bago makilala ang kaniyang 'bibingka galapong' sa Biñan, Laguna, inabot siya ng tatlong taon bago makuha ang tamang paraan ng pagluluto nito.

"It took me years kung papaano ko nadevelop 'yan kasi favorite na favorite ko bibingka, pero noong una nahirapan ako magpaalsa ng bibingka. So, after mga 3 years of testing and developing the recipe, naku noong umalsa siya, sabi ko gusto kong i-share sa mga customers ko 'yung sarap nitong bibingka and ngayon naging best seller na," pagbabahagi niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Ngayong -ber months, mas lalong hinahanap-hanap ng marami ang bibingka bilang isa sa mga pagkaing bida tuwing pasko.

Sa mga nais malaman kung paano ito gawin at gusto rin itong pagkakitaan, ibinahagi ni Chef RV ang paraan kung paano ito gawin.

"Ganoon kadali 'yan paghahalu-haluin mo lang lahat (ang mga sangkap)," kuwento niya.

Ang mga sangkap na kakailanganin at ang paraan kung paano ito lulutuin dito lang sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

RELATED LINKS: