Isang Pinay na nakatira sa United Arab Emirates ay tatanggap ng 25,000 dirhams o 386,458 pesos kada buwan sa susunod na 25 taon matapos manalo sa Fast5 Emirates Draw.

Ayon sa Emirates Draw, si Freilyn Angob, 32, ang pangalawang Grand Prize Winner ng FAST5 draw.

Dahil sa sobrang tuwa, plano ni Angob na magpakasal sa kanyang nobyo.

"We were planning to get married, but my financial condition did not help. This win will end all my worries and give me financial security for a long time," aniya.

Sampung taon na naninirahan at nagtatrabaho sa UAE si Angob. Una siyang nagtrabaho bilang dental nurse bago naging isang laser technician.

Mensahe ni Freilyn sa kanyang mga kapwa kabayan: “Ang Emirates Draw FAST5 ay nag-aalok ng one-of-a-kind Grand Prize na nangangako ng buhay na walang pag-aalala sa mga darating na taon. Ngayon ay ako at bukas, maaaring ikaw na, kaya patuloy na maglaro at hintayin ang iyong pagkakataon na manalo ng malaki!"