Watch more News on iWantTFC

Dalawang dekada na ang nakararaan, kilala na ang bansang Thailand pagdating sa cosmetic at plastic surgery, lalo na sa mga Pilipino na nagpaparetoke, maging sa mga nagpapaopera para magpalit ng kasarian.

Sa pagbisita ng ABS-CBN News team sa Thailand noong 2004, nakilala ng grupo ang ilang Pinoy na sumailalim sa iba't ibang operasyon doon.

Halos taon-taong nasa bansa si Crimsoña Amistad para magdala ng mga kaibigang nais magparetoke.

Maraming operasyon na rin ang pinagdaanan ni Amistad sa kaniyang katawan maging ang pagpapalit niya ng kasarian.

Dalawampung taong gulang lang si Amistad nang magpa-sex change sa New York kung saan mismong mga magulang niya ang nagbayad sa kaniyang operasyon.

Sa Thailand siya nagpapabalik-balik para sa pagpapagawa ng kaniyang dibdib at iba pang pagpaparetoke sa katawan.

"I'm happier and I've also had a revision done this time besides having my liver... and I have gone to treat my liver besides having a revision and aesthetic surgery for my vagina as well," kuwento ni Amistad kay Karen Davila.

Para lubusang maunawaan kung bakit naging eksperto ang Thailand pagdating sa cosmetic at plastic surgery, dinala ni Amistad ang ABS-CBN News team sa isang lugar kung saan makikita ang mga naggagandahang 'ladyboy' doon, ang mga transgender woman.

RETOKE HINDI PARA SA LAHAT

Nakapanayam ng ABS-CBN News ang may-ari ng Yanhee Hospital, isa sa kilalang ospital sa Thailand na eksperto pagdating sa cosmetic at plastic surgery.

Ayon kay Yanhee Hospital CEO Dr. Supot Sumritvanitcha, bagamat malaki ang ambag ng 'lipo-tourism' sa ekonomiya ng kanilang bansa, hindi sila basta-basta nagsasagawa ng pagreretoke kung kanino lang.

"We reject a lot of people because they come in, they're already beautiful. They come in, they just want to make their nose higher or their eyes bigger. The doctor will tell them it's not necessary. We just don't do everybody who walks in," sabi ni Sumritvanitcha.

Ipinakita naman ng beauty expert na si Elvie Pineda ang hile-hilerang cosmetic at plastic surgery clinics doon.

Nagsimula ang karera ni Pineda sa pagpapaganda sa Thailand.

Sampung taon siyang nag-training at nag-assist sa mga doktor sa Yanhee Ospital.

"Magagaling silang doktor. You'll be surprised. Townhouse lang siya pero clinic siya," kuwento niya.

Silipin ang paraiso ng mga nais magparetoke o magpa-improve ng body parts, kasama ang ilang Pilipino na nagpa-opera doon sa dokumentaryong 'Pasyal Retoke' ng programang The Correspondents na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2004.

RELATED LINKS: