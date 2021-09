TINGNAN: Mga agaw-eksena sa 2021 Met Gala red carpet

Watch more on iWantTFC

Pinagpipiyestahan sa social media ang mga retrato ng mga bitiung dumalo sa 2021 Met Gala na may temang "In America: A Lexicon of Fashion." Rumampa sa red carpet ang pinakamalalaking celebrities sa buong mundo na nakagayak ng mga glamorosang kasuotan. Kabilang dito ang ilang celebrities na may lahing Pinoy. TV Patrol, Martes, 14 Setyembre 2021