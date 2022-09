Mga painting na gawa ng mga preso sa San Juan, mabenta

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Patok sa mga mamimili ang mga painting na gawa ng mga inmates ng San Juan District Jail.

Nasa P5,000 hanggang P12,000 ang bentahan ng mga naggagandahang mga paintings na gawa ng mga persons deprived of Liberty o PDL.

Ayon sa community relations service officer ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) San Juan na si Jail Officer 1 Angeline Silencio, noong nakaraang taon lang nagsimula ang pagpinta ng dalawang PDL ng BJMP.

Madali namang natuto ang mga ito kaya marami na ang mga nagawa nitong paintings at marami na ring nabenta.

Si Silencio ang isa sa mga nagturo sa dalawang PDL na ito na magpinta sa pamamagitan ng mga tutorial sa YouTube.

Sa isang taon nang programa, nakapagbenta na ng nasa P100,000 halaga ng paintings ang BJMP San Juan.

Higit kalahati o 60 porsiyento ng benta ang napupunta sa PDL na nagpinta, habang ang 40 porsiyento naman ang napupunta sa operational expenses at ginagamit na rin na pang piyansa sa mga PDL na candidate for bail, o yung mga may kaso na pwedeng mapiyansahan na kalimitan ay nasa P10,000-P30,000.

Tinatawag itong Likha Laya project para matulungan ang mga hikahos na PDL.

Ngayong araw, lalaya na ang ang ikapitong PDL dahil sa nasabing proyekto.

Masaya ang dalawang inmate na gumagawa ng painting.

Bukod kasi sa nakakatulong na sila para makalaya ang mga kasamahan, nakakapagpadala pa sila sa pamilya.

Edad 30 at 44 years old ang dalawang PDL na gumagawa ng mga obra na ito na nakulong dahil sa droga.

Para sa kanila, ang kanilang mga nabubuong obra ang nagbigay ng panibagong kulay sa kanilang buhay nasa loob man sila ng piitan.

Ang 44 anyos na painter dalawang taon na lang at matatapos na ang sentensya. Aniya, itutuloy niya na ang pagpinta sakaling makalaya bilang dagdag na mapagkakakitaan.

May mga tuturuan pa ang BJMP personnel na mga PDL na may mga potensyal na painting at nais matuto para maipagpatuloy ang programa, lalo’t hindi magtatagal makakalaya na rin ang dalawang nagpipinta sa ngayon.

Sa mga nais bumili ng mga painting, pwede magpadala ng mensahe sa Facebook page ng BJMP San Juan at ang number na 09153455310.

--TeleRadyo, 12 Setyembre 2022