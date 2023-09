Watch more on iWantTFC

Kumasa sa hamon na maging restaurant service crew ang Korean content creator na si Jessica Lee kasama ang ABS-CBN reporter na si Victoria Tulad.

Humarap sila sa iba't ibang challenges na inihanda ng Team Tao Po. Mga scenario na madalas maranasan ng karaniwang service crew tulad ng customer na paiba-iba ng isip, nagre-reklamo sa pagkain, walang maupuan, at maraming tanong.

Pagkatapos ng hamon ibinahagi nila ang kanilang mga natutunan.

Para kay Victoria, "one learning experience would be to be prepared, okay you have the energy, or gusto na mag-serve to earn money pero you should prepare. Hindi yung papasok ka lang sa work para kumita dapat alam mo rin talaga yung trabaho."

Para naman kay Jessica, "I really learn a lot kasi its all about people in the end, tao. You meet different people, you interact with people, you see their hard work you see the beauty of their life, each individual is unique."

Kilala si Jessica bilang 'Your Korean Ate' na sumusubok ng iba't ibang hanapbuhay ng mga Pinoy. Mayroon siyang TRABAHO series na inilalabas sa YouTube channel.

Ulat ni Victoria Tulad para sa programang Tao Po (September 10, 2023)