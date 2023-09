Watch more on iWantTFC

Bagong kabuhayan ngayon ng seafood business owner na si Polsan Pangindian ang tahanan ng kaniyang pamilya.

Ginawa niya itong resort sa Caloocan City.

Pagbabahagi niya kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!", maaaring maging kabuhayan ng mga kababayan nating nais pasukin ang pagnenegosyo ang ipinatatayo niyang panibagong resort.

"Ito po 'yung ideal sa mga OFWs — mga walang time magnegosyo or may mga trabaho or gusto lang nila ng passive income. So, bale, magiging partner ko sila in building a resort," pagde-detalye niya.

Taong 2016 nang maging full-time negosyante si Polsan nang buksan niya ang kaniyang seafood restaurant.

Ito ang naging pundasyon niya para pasukin ang ibang oportunidad sa pagne-negosyo.

"Puhunan ko ang lakas ng loob kasi kumbaga galing naman din ako sa wala. So, bakit pa ako matatakot na pasukin 'yung mga bagay na gusto kong subukan? Kasi paano ko malalaman kung magiging successful ba ako du'n kung hindi ko naman susubukan din," dagdag niya.

Panoorin ang kabuuan ng kuwento niya dito lamang sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

