Watch more on iWantTFC

Matapos ang higit dalawang dekada ng pagiging empleyado sa bangko, sinugalan ni Alex Bundang ang pagne-negosyo.

Kasagsagan ng pandemya nang simulan niya ang kaniyang "paload, pabayad at padala" business.

"Nu'ng pandemic, lahat lumabas 'yung mga tao eh. Kasi nakikita ko 'yung tatay ko pumupunta sa ganito (negosyong pinasok). Siyempre matanda na. So, naisip ko bakit hindi na lang ako mag-open nito para hindi na siya pumunta kung saan saan," kuwento niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Unang nakita ni Alex sa social media ang konsepto ng negosyong pinasok hanggang sa lumaki ang interes niya kung paano maaaring kumita dito.

"Nu'ng nakita ko 'to sa Facebook, siyempre tingin tingin muna ako sa Facebook. 'Totoo kaya 'to?' Inimbitahan nila ako na gusto niyo umattend ng aming orientation, pumunta ako. Nag-sit in ako 'tas naisip ko 'mukha namang okay 'to'," dagdag niya.

Sa ngayon, masaya si Alex sa kaniyang kabuhayan dahil aabot na sa higit P80,000 kada buwan ang kinikita niya sa negosyo.

Alamin ang takbo ng kaniyang kabuhayan dito lamang sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

RELATED LINKS:

Watch more News on iWantTFC