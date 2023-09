Watch more on iWantTFC

Bilang "Shoe Capital ng Pilipinas", dinarayo ang Marikina City dahil sa mga sapatos na magaganda ang disenyo at de kalidad ang paggawa. Pero bukod sa mga ordinaryong footwear, may ilang gumagawa ng customized shoes o mga sapatos na pinasadya para sa mga may kondisyon o kapansanan sa paa. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Biyernes, 8 Setyembre 2023.