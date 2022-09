Iba't ibang klase ng laruan ang nagagawa ng 35 taong gulang na si Elmer Padilla sa mga patapong tsinelas na kaniyang nakukuha sa Cavite.

"Nagsimula na po ako gumawa ng robot, nasa 9 years old na po ako. Nakapulot ako ng tsinelas sa ilog tapos nakaukit na po ako gamit ang iba't-ibang karakter," kuwento ni Padilla sa KBYN.

Natigil si Padilla sa paggawa ng robot pagtuntong niya ng high school sa kagustuhang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral at ang paglalaro ng boxing na pangarap niya noon.

"Nagbabakasakali na makilala kahit papaano tulad nila Manny Pacquiao pero hindi tayo pinalad diyan," ani Padilla.

Dahil nasa puso na niya ang sining, nagbalik si Padilla sa paggawa ng mga laruan at ibinenta ito panregalo tuwing pasko.

Dito na unti-unting nagsimula ang kaniyang karera para kumita ng maganda.

"Bale, nakabenta ako noon ng tatlo. Isang dead pool, isang bumble bee at tsaka Philippines transformer. Bale, kumita ako noon ng 550 pesos 'yan 'yun," pagdedetalye ni Padilla.

Maraming kilalang personalidad na din ang lumapit sa kaniya dahil sa kaniyang obra gaya na lamang nina Vice Ganda, Daniel Padilla at Boy Abunda.

Ang mga hollywood stars na gumanap sa mga superhero characters na sina Chris Hemsworth at Mark Ruffalo ay binigyang-pugay rin ang mismong ang kaniyang mga obra.

Believe it or not, this #Hulk doll is made out of recycled tsinelas (that's tagalog for flip-flops). Elmer Padilla made this for me so I just wanted to give a nice shoutout. Not only is this inventively creative, but it's sustainable and just pure awesome! Thank you Elmer! pic.twitter.com/JiA4E91LjZ