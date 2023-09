Watch more on iWantTFC

Anim na taon nang namamayagpag sa Canberra, Australia ang Pinoy-themed resto ni Kim Cudia.

Aabot sa 200 hanggang 300 katao ang bumibisita sa kaniyang kainan na sinimulan lang raw niya sa puhunang nasa P2,000.

"Nagsimula po tayo sa talagang 50 dollars lang po, pambili ng harina, asukal, keso at butter," pagbabahagi niya nang bisitahin ni Karen Davila ang kaniyang resto noong Hulyo para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Apat na dosenang ensaymada ang sinimulang ibenta ni Kim.

Dahil may karanasan sa pagluluto, lumaki ang kaniyang pangarap at naisipan nila ng kaniyang asawa na itayo na ang kanilang negosyo sa Canberra na hindi nila lubos akalain na maitataguyod nila.

"Dasal lang po. Dasal. Dasal at tiyaga. Sipag at tiyaga at kapal ng mukha," kuwento niya.

