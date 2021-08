Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tiyak na marami ang apektado, lalo na sa pampinansiyal na aspeto, dahil sa pandemya.

At dahil magsisimula na ang "ber" months, nagbahagi ng tips ngayong Martes ang chief financial planner na si Renzy Biolena hinggil sa pagreregalo ngayong Kapaskuhan habang binabantayan ang gastos.

Ani Biolena, mahalagang maging praktikal sa pamimigay ng regalo. May mga aniya'y murang digital items na puwedeng i-regalo para mabawasan ang COVID-19 transmission.

Mahalaga munang gumawa ng listahan ng mga bibigyan ng regalo.

"Bago tayo bumili, ilista niyo na mga officemate, kaanak [na bibigyan ng regalo]. Kaya ngayon siguro, kung old fashioned, notebook at papel, pero puwedeng excel. Magulang, in-laws, [halimbawa]. At naka-budget po, ilalagay natin kung magkano bawat isa," ani Biolena.

Halimbawa aniya rito ang mga digital coupon sa online consultation, o kaya insurance na maaaring bilhin sa halagang higit P100.

Maaari rin aniyang gumawa ng sariling mga digital card na ipapadala sa mga kamag-anak o kaya kapitbahay.

Giit ni Biolena, mas mainam na gawing digital ang mga regalo ngayon para maiwasan ang COVID-19 transmission.

-- Teleradyo, 31 Agosto 2021