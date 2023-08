Watch more on iWantTFC

Kahirapan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi lahat ay makatungtong sa pinakamataas na antas ng edukasyon.

Sina Leo Jaminola at Helweena Sadorra kapwa working students na nagsikap pagsabayin ang pag-aaral at trabaho para matustusan ang pangangailangan.

"Naging encoder ako, nagta-transcribe ako ng mga audio files, ginagamit sa thesis, o kaya for research studies. Tapos writer, tutor din. And then, nagbebenta pa nga ako ng food dati sa dorm ko at some point," kwento ni Jaminola

Nasubukan naman ni Sadorra na magtinda sa palengke, student at research assistant. Nagtrabaho rin siya sa Korean Cultural Center sa Korean Embassy at on-call Filipino tutor naman sa Star Magic workshops.

Ayon kay Sadorra: "'Yung pagiging working student kasi, kasama ka talaga sa starting line pero hindi pareho yung dala mong armas kagaya ng iba."

Parehong nagtapos kamakailan sa UP Diliman ang dalawa. Imbis na maging inspirasyon ang tagumpay bilang working student, gusto nila na maging mitsa ng pagbabago ang kwento nila para sa susunod na henerasyon ng mga estudyante.

"I don’t want this to be, you know, a success story kasi this is not successful. This is not the way things should be. Parang gusto mong mag-aral, gusto mong makatulong sa pamilya mo. I don’t think that should be like be so difficult. Right? Parang diba? I mean I feel like we should give our people a fighting chance at life," ani Jaminola.

— Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang "Tao Po" (Agosto 20, 2023)