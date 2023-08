Watch more on iWantTFC

Dalawang dekada nang mag-iitik si Renato Ramos. Bago magsimula sa kanyang itikan, naranasan nya pang magtrabaho sa ibang bansa. Pagbalik sa Pilipinas, doon siya nagpasya na mangalaga ng mga itik.

Kwento nya: "Ang akin pong tatay, may 2000 heads po ng itik. Dun po ako nagkaroon ng ideya na ako po ay napasok sa ganitong pag-iitikan."

Noong 2013, inaral ni Ramos kung paano ma-upgrade ang kanyang mga alaga. "In-upgrade po ito na galing din po sa Philippine Mallard natin, dalawang breed lang po siya hindi na po siya yung multi color," ani nito.

Itim at Khaki ang kulay ng Itik Pinas. Ang Itik Pinas ay programa ng Department of Science and Technology katuwang ang Bureau of Animal Industry kung saan layunin nito na pumili ng mga “mallard duck line” mula sa kilalang “pateros ducks” at makabuo ng mas mahusay na lahi ng itik.

Ang bagong lahi ay mas lumalaban sa mga sakit at mas nakaka-adapt sa klima ng bansa kaya mas mababa ang tsansang mamatay.

Sa ngayon, 23,000 na itik ang inaalagaan sa duck farm ni Ka Rene sa Nueva Ecija.

— Ulat ni Kabayan Noli De Casto para sa programang "Tao Po" (Agosto 20, 2023)