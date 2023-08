Watch more on iWantTFC

In-demand ngayon sa ibang bansa ang talento ni Christian Bentulan.

Gumagawa siya ng mga book cover kung saan kumikita siya ng aabot sa P30,000 kada libro.

Ang nakabibilib pa, karamihan sa kaniyang mga obra ay librong "kilala" sa ibang bansa.

"Nakakatuwa kasi nagiging dagdag-exposure siya sa akin. Sabi nila, 'Don't judge a book by its cover.' Pero sa industry namin, judge the book by its cover," kuwento niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Ang kinikita ngayon ni Christian ay naipantutustos niya para sa pangangailangan ng pamilya.

Sa edad na 16, maaga niyang hinarap ang pagiging ama.

Dagdag pa niya, dumaan rin daw siya sa depresyon.

"Wayback before wala talaga akong work. Depressed din ako noon dahil wala nga akong work noon. 'Yung asawa ko 'yung nagwowork for our family. Ang ginawa ko noon nanood lang ako ng YouTube. Nagpray ako kay Lord, Lord sabi mo wala kang paghihiraping anak. Nagrely ako sa promise na 'yun," pagdedetalye niya.

Ang pagbangon ni Christian sa tulong ng digital painting at paggawa ng book cover panoorin sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

