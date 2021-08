Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Idinaan sa Tiktok video ni Bayan Patroller Earwin Borras, 25, mula Novaliches, Quezon City, ang panghihikayat sa mga kabataan na magparehistro para sa darating na halalan.

Kwento ni Borras, kinunan siya ng video ng kapatid niya at in-edit ito sa loob lang ng 10-15 minuto. Ginamit nila ang kantang “Love Kita Pinas” ng Kapamilya singer na si KZ Tandingan.

“Naglakas loob po ako na gumawa at gamitin ang kantang “LOVE KITA PINAS” na nagpapakita ng pagsulong ng kabataan na maging bahagi ng sa darating na halalan at sa mga susunod pang mga taon,” saad ng parish worker ng Novaliches Cathedral.

Aniya, ngayong taon ang ika-500 anibersaryo ng Kristiyanismo sa bansa kaya’t nagbukas din ng paanyaya ang Diocese of Novaliches na “Limang Daang Pangako Para sa Bayan,” kung saan layunin na magkaroon ng 500 bagong magrerehistro sa kanilang lugar.

Sa pamamagitan ng video na ginawa nina Borras, nais nilang makatulong sa mga kabataang maging botante kahit pa may pandemya. — Ulat ni Sarah Sales, Bayan Mo, I-Patrol Mo

Panoorin kung paano magparehistro para sa darating na halalan sa video na ito:

