Ibinahagi ni Hemilyn Escudero-Tamayo ang kaniyang pinagdaanan at paghahanda bago nasungkit ang titulo ng Mrs. Tourism Universe ngayong taon.

Nanalo si Escudero-Tamayo sa naturang virtual na kompetisiyon noong Agosto 3 at nakakuha ng special awards katulad ng Best in Talent, Best in Speech, Best in YouTube Views, and Facebook's Most Viewed Mother. - HaPinay, TeleRadyo, Agosto 10, 2021