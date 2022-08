Watch more News on iWantTFC



Kinilig ang mga nanood sa isang duathlon sa New Clark City sa Capas, Tarlac noong Hulyo 17. Hinimatay ang ang isang architect at nagmadaling lumapit ang kaniyang nobya -- pero ang lahat ng ito ay gimik lang para dahil biglang lumuhod at nag-propose ang lalaki. TV Patrol, Martes, 9 Agosto 2022.