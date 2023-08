Watch more on iWantTFC

Inamin ni Sunshine Dizon sa programang "Tao Po" na may pinagdaanan siya sa mental health.

Kwento ni Sunshine: “I have post traumatic syndrome, I also have anxiety, I have major panic disorder, I also have social anxiety."

Nagkarooon umano siya ng mga sintomas nitong pandemic. Aniya, “My hands would shake, I would be very nervous and sometimes I can't breathe, like para akong na cho-choke."

Matapang din na ibinahagi ni Sunshine na sumasailalim siya sa therapy at medications sa kaniyang pinagdaraanang kondisyon.

Sabi niya: "Maraming bagay na hindi nakakaya ng usap lang, may mga bagay po na kailangan na rin talaga kung kailangan maggamot, like me."

— Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang "Tao Po" (Agosto 6, 2023)