Kung mayroong "comfort women," mayroon rin daw "comfort gay" noong panahon ng digmaan.

Pinatutunayan ito ni Walter Dempster, na 74 taong gulang nang ma-interview noong 1996.

"Ginagalang 'yung mga bakla noong araw. Nagbebestida kami, naglalakad sa kalye, walang nagbabastos sa amin. Alam sa amin mga babae kami. Hindi nila alam na mga bakla kami," kuwento niya sa ABS-CBN News noong 1996.

Naging kasabayan rin nilang mga comfort gay ang mga comfort woman.

Pero ayon sa isang comfort woman, hindi siya naniniwala na pumatol sa mga bading ang mga Hapon noon.

"Siyempre ang mga Hapon 'pag nakita kang bakla eh 'di siyempre baka palayasin ka du'n eh mga babae ang kinukuha nila. 'Pag naligo kami hubo't hubad eh 'pag bakla ka eh 'di sinipa siya du'n o kaya ibinayneta," sabi ni Rosa Henson.

