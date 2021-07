Dating MTRCB chief 'Manoling' Morato pumanaw na

Watch more on iWantTFC

Pumanaw na sa edad na 87 ang dating Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) head at Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) board director na si Manuel "Manoling" Morato. COVID-19 ang sanhi ng pagpanaw ni Morato sa ospital ayon sa pamilya. Hindi rin nila inaasahan ang mabilis na paglala ng kalusugan nito. - TV Patrol, Sabado, 31 Hulyo 2021