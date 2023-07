Watch more on iWantTFC

Kung negosyo ang pag-uusapan, eksperto nang maituturing si Dr. Marc Mercado.

Katunayan, aabot mula 10 hanggang 15 negosyo ang pinasok niya noon pero parehong nabigo at kaniyang ikinalugi.

"There's no such thing talaga as overnight success," pagbabahagi niya kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Sa kabila ng kaniyang kabiguan, dito umano napagtanto ni Marc na kinakailangan niyang baguhin ang sarili para makapagpatakbo ng isang maayos na kabuhayan.

"I think it's more like I'm not equipped that's why when I failed several times from the I.T., mining, trading, exporting, ang dami, that's the time na I decided na I think I need to improve 'yung pagka-personal development in terms of running a business that's why after that one, I got my MBA ko, recently I just finished my doctor's degree,"

Patuloy na inaaral ni Marc ang kaniyang negosyo para umano mas mapalago ito para mabigyan ng maayos na serbisyo ang kanilang mga kliyente.

Abala siya ngayon sa kaniyang manufacturing company na mistulang 'one-stop shop' sa mga Pilipinong nais magkaroon ng sariling produkto at pagkakitaan ito.

Alamin ang business opportunity na handog ni Marc at ng kaniyang kompanya sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

RELATED LINKS: