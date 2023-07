Watch more on iWantTFC

Sa bayan ng Cuenca, Batangas, matatagpuan ang 2-storey house na hindi tao kundi mga aso na siberian husky ang nakatira.

Pagmamay-ari ito ng dating OFW at dog lover na si Kristobelle Ann Rosimo.

Pagbalik sa Pilipinas, nagdesisyon si Kristobelle at ang kanyang asawa na mag-focus na lamang sa pagiging breeder.

Kwento niya, "Ako actually ay registered nurse dito sa Pilipinas then nagpunta rin po kami ng abroad, then, may sideline ng online job then yung husband ko ay IT siya sa isang company. So nauna yung husband ko na umuwi dito then nag-try kaming mag-upgrade into import na huskies, mainly sa Thailand."

Dagdag pa nya, asawa nya ang namamahala sa pagpapadala ng kanilang mga husky.

"Siya yung nag-aayos mainly yung pagshi-ship ng mga dogs since may mga process din na kailangan i-follow, may mga permits na kailangan i-secure sa Thailand at saka dito sa Pilipinas."

Hands-on naman si Rosimo sa pangangalaga sa mga aso.

"Sa husky kasi parang normal na pag-aalaga though if talagang papasukin yung breeding business, talagang magrerequire siya ng attention then knowledge. Kailangan sila ng mga vitamins, mga supplements, maintenance para sa mga ticks yung mga garapata para hindi sila magkaroon ng infestations. Nagre-require din kasi sila ng exercise so hangga't maaari wino-walk sila. Meron kaming patakbuhan dun sa kabilang area or if not doon, nag-iikot kami dito sa may barangay hindi basta-basta yung pag-aalaga lalo na kung may puppies." Ani Rosimo

Para rin kay Rosimo, walang katumbas ang pagmamahal na ibinibigay ng mga alaga nila.

"The more na minamahal at itinuturing natin sila/ maganda rin yung ibinabalik nila. Not only financially but yung the way nila express yung pagmamahal nila sa amo."

- Ulat ni Kabayan Noli de Castro para sa programang "Tao Po" (Hulyo 30, 2023)