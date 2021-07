PANOORIN: Paggaya ng 2 anyos na bata sa 'winning moment' ni Hidilyn Diaz sa Olympics

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Walang pinipiling edad ang mga umiidolo ngayon kay Hidilyn Diaz matapos niyang masungkit ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas sa Olympics.

Sa isang video, ginaya ng 2 anyos na batang si Aia ang winning moment ng atleta.

Kwento ni Bayan Patroller Carmela Dawn Abas, nanay ni Aia, napansin niya na natuwa rin si Aia sa reaksiyon nila sa pagkapanalo ni Diaz ng gold medal sa Tokyo Olympics.

“Ito si Hidilyn, she inspires Aia! Ang laki nung impact niya sa bata … at nakita niya how happy and proud we are just watching Hidilyn," ani Carmela.

"Kaya she grabbed a stick na nakita niya tapos ginaya niya. So kami sa bahay, we clapped and shouted. Para siyang maliit na Hidilyn!” dagdag pa niya.

Kwento ng ina, noon pa man ay pinanonood na nila ang laban ni Hidilyn at nagdiwang rin noong naging silver medalist siya sa 2016 Rio Olympics.

Pero, aniya, iba ang saya ngayon dahil naiuwi niya ang gintong medalya.

“I guess 'yung ganito kaliit na bata, naiintindihan niya 'yung importansiya ng pagiging masaya para sa iba. Naiintindihan din niya na we can bring honor and joy to a lot of people.”

—Ulat ni Sarah Sales, Bayan Mo, I-Patrol Mo