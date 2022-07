Watch more News on iWantTFC

Umalma ang Makabayan bloc sa memorandum ng secretary general ng Kamara na nagbabawal sa pagsusuot ng mga damit na may disenyo o mensaheng politikal sa State of the Nation Address sa Lunes. Inaabangan naman ang susuotin ng mga dadalo, kabilang si Vice President Sara Duterte. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 24 Hulyo 2022