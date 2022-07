Watch more News on iWantTFC

Pagbebenta ng mga pinintahang bag ang diskarte ng isang guro mula Masbate City para matugunan ang kakulangan sa pasilidad ng kaniyang pinagtatrabahuhang paaralan.

Hand-painted na burlap jute bags — na gawa sa abaca — ang alok ng gurong si Janeth Riveral Gracio para makapagpatayo ng mga silid-aralan ang kaniyang eskuwelahan.

"[Instead of] asking for donations, soliciting money from other people, nakapag-isip ako na gagawin ko ito... mapupunta doon sa pampagawa namin ng makeshift classroom," sabi ni Gracio sa panayam ng TeleRadyo ngayong Linggo.

Nasa P800 ang presyo ng kada bag, kung saan 30 porsiyento nito ay napupunta sa pondo ng paaralan, ani Gracio.

Hanggang 20 bag ang kayang i-produce ni Gracio kada batch, na ginagawa sa loob ng 3 hanggang 5 araw.

Nagsimulang magpinta ng mga bag si Gracio nang mag-umpisa ang kasalukuyang buwan, kung saan ginamit ang mga ito bilang token para sa graduation ng paaralan.

Plano ni Gracio na mag-train ng ibang marunong magpinta at kumuha ng mga katuwang sa bagong negosyo.