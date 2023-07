Watch more on iWantTFC

Age doesn't matter pagdating sa paglalaro at pangongolekta ng mga manyika.

Sa edad na 38, nagsimulang kahiligan ng marketer na si Mary Rose Baranda na mangolekta ng mga ito.

Kwento nya, nahihiya pa siya noon.

"Tinatago ko lang yung mga Barbies na nabili ko. Hindi ko nilalabas because I have the feeling na 'ang tanda tanda mo na, nagba-Barbie ka! Kung saan ka tumanda, doon ka pa magba-Barbie!' so parang nahiya pa ako," aniya.

Ito ay hanggang sa madiscover niya ang doll community sa Pilipinas.

Madalas na rin umano niyang isinasama ang mga manyika tuwing mangingibang-bansa silang mag-asawa.

"I have 2 fave dolls, Eugenia and The Monster High Series Draculaura, daughter of Dracula. Pareho silang dalawa na magkasama sila kapag nagtravel," kwento nito.

Kwento pa nga ni Baranda, nalibot na ng mga ito ang 7 kontinente sa mundo.

- Ulat ni Dyan Castillejo para sa programang "Tao Po" (Hulyo 23, 2023)