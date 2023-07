Watch more on iWantTFC

Puwede pa bang magsama sa negosyo ang dating magkasintahan?

Posible 'yan para kina Polsan Pangindian at Winna Baldonado.

Magkasama nilang itinayo ang isang sea food business noong 2018.

Nang mawalan ng tamis ang kanilang pagsasama, naapektuhan pati ang kanilang kabuhayan.

"Napansin namin na hindi kami nag-go-grow," kuwento ni Polsan kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Dahil minsan na nilang dinanas ang hirap ng buhay, hindi nila hinayaan na masira ang kanilang negosyo nang dahil sa kanilang personal na problema.

"Hindi kami puwede maghiwalay eh kasi siya malakas, magaling siya sa marketing, magaling siya sa technical side. Ako naman sa operations, sa people handling, sa mga pag-co-convince ng mga franchisees namin, suppliers, sa pakikipag-usap. So, kailangan talaga mag-join force kami," pagdedetalye ni Winna.

Balikan kung paano nagsimula ang kanilang negosyo at ang patuloy na paglago nito kahit hindi na sila mag-asawa sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

