"Surprise! Cum laude po ako!"

Sa pahayag na ito ni Audrey Almontero ilang minuto bago magsimula ang kaniyang graduation ceremony sa University of Santo Tomas noong Hunyo 24, hindi napigilan ng kaniyang inang mapaiyak habang pigil naman ang kaniyang ama sa kaniyang emosyon.

Nai-record ni Almontero ang nasabing tagpo nang magpanggap siyang kukuha muna sila ng kanilang retrato habang nasa loob na sila ng UST campus.

Pasikreto niyang pinindot ang record button at saka pinapuwesto ang kaniyang mga magulang sa kaniyang tabi, bago niya ilahad ang magandang balita.

Makikita sa kaniyang video ang kaniyang tuwa, pati ng kaniyang ama, habang pilit naman niyang pinapatigil ang ina sa pag-iyak.

"'Wag kang iiyak. Iiyak din ako," sabi ni Almontero sa kaniyang ina.

"'Di ko sinasabi kasi nga, nung una, 'di ako sure," dagdag niya.

Nag-aala pa ang kaniyang ina dahil hindi raw ito nakapag-ayos ng sarili. Pero sinabi ni Almontero na ang mahalaga ay makasama sila.

Sinorpresa ni Audrey Almontero ang kaniyang mga magulang hinggil sa kaniyang pagtatapos bilang cum laude sa kursong Pharmacy sa UST noong Hunyo 24, 2022. Retrato mula kay Audrey Almontero

Sa panayam sa TeleRadyo ngayong Miyerkoles, inamin ni Almontero na kinailangan niyang ihila pataas ang kaniyang grado sa kaniyang huling semester sa unibersidad, lalo't hindi naman siya nagsimula ng kolehiyo bilang dean's lister.

"'Yung last semester ko, I needed at least a 1.4 para po makuha yung, ma-pull yung general average ko. And nung nakita ko, sabi ko, baka umabot ako. And then, ayun my friends were telling me, 'Abot yan, kaya yan!' And i was skeptical kasi baka ang computation ko, and I was still waiting for the official announcement," ani Almontero.

Natagalan din umano siya sa pagsabi sa kaniyang mga magulang, kakahanap ng tamang oras para rito.

At may bali-balitang rin aniyang babaguhin pa umano ang listahan ng mga may Latin honors, kaya pinili niya munang hindi ito sabihin.

"There were times before graduation practice na may mga changes sa list. So I was nervous, baka kasi matanggal. Kaya hindi ko po muna sinabi. And dumaan yung mga times na pwede ko sabihin sa GC at nung nag-Father's Day dinner kami. Pero sinabi ko na hindi 'yon yung right time. And then, kakahanap ko ng right time, naabutan ako ng graduation," ani Almontero, na nag-iisang anak.

Naghahanda na si Almontero sa pagkuha ng board exams ngayong Nobyembre, at magsisimula na rin siya sa medicine school ngayong Hulyo 25.

Aniya, plano niyang maging neurosurgeon at magsilbi rin sa mga barrio para makatulong sa mga mas nangangailangan.

"For me, personally, yung mga nasa rural areas, sila ang mahirap ma-reach ng medicine. And being a medical professional in the future, pwede ko silang matulungan. Kahit free of charge or for a very small fee," ani Almontero.

-- May ulat ni Dianne Dy