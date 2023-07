Watch more on iWantTFC

Nagsimula sa pagbebenta ng mga pampaganda online, pero ngayon kabi-kabila na ang negosyo at mega milyonarya pa.

Ito ang naging kapalaran ni Ghie Pangilinan ng Morong, Rizal.

Nang balikan ni Ghie ang nakaraan ng kaniyang kabuhayan, ibinahagi niya na P7,000 lang ang puhunan niya.

"Hindi pa po iyon nanggaling sa bulsa ko. Galing pa po 'yun sa first client ko na kapatid po ng kasamahan ng husband ko sa barko," ani Ghie sa panayam ng programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Hindi naging madali para kay Ghie ang pagnenegosyo dahil sinasabay niya rito ang pag-aalaga sa kaniyang mga anak habang ang asawa ay nagtatrabaho bilang seaman.

Naging matagumpay si Ghie sa pagbebenta ng iba't ibang pampaganda online, na naging dahilan para huminto na sa pagtatrabaho abroad ang mister.

"Nu'ng nakikita po kasi niya na lumalago na 'yung business, so pinauwi ko na po siya. Pagtulungan na lang po namin 'yung business kasi mahirap po 'yung lumalaki 'yung mga bata na ako lang po 'yung nag-gu-guide," wika ni Ghie.

