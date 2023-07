Watch more on iWantTFC

Hindi lubos akalain ng mag-asawang Ghie at Jerry Pangilinan na unti-unti na nilang maipatatayo ang dream house nila sa Morong, Rizal.

Inalala ni Jerry na noon ay nagungupahan lang naman sila.

"Nangungupahan kami before. So, ito na ang bunga ng paghihirap namin, natutupad na," pagbabahagi niya kay Karen Davila, host ng programang 'My Puhunan: Kaya Mo!'

Aabot sa 2,000 square meters ang laki ng bahay na ipinagagawa nila, na malapit lang rin sa planta ng kanilang beauty business.

Hindi agad nakapagpatayo ng bagong bahay ang mag-asawa dahil, anila, mas tinutukan muna nila ang pagpapalago ng kanilang negosyo.

"Sa tagal naming mag-business, ito po 'yung pinakahuli namin na pinagagawa. Kasi ang naisip po kasi namin, hindi siya profitable. So, parang investment lang muna. Kaya ang gusto namin, business muna para kumita po nang kumita," ani Ghie.

Bukod sa mga pampaganda, mayroon nang food business at iba pang negosyo sina Ghie at Jerry na nabuo sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic.

Panoorin ang kabuuan ng kanilang kuwento sa "My Puhunan: Kaya Mo!" kasama sina Davila at Migs Bustos.

