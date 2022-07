Watch more News on iWantTFC

Nakagagawa ng iba't ibang produkto mula sa kambing at tupa ang isang farm sa Gerona, Tarlac.

Ipinakita sa KBYN ni Jeffrey Lim ang kanilang mga produkto mula sa kambing, ang pasteurized milk at kesong puti.

Mayroon mismong milking facility ang farm ni Lim at ipinakita niya mismo kay Kabayan Noli de Castro ang proseso ng pagkuha nila ng gatas mula sa mga kambing, maaaring manual na ikaw mismo ang pipisil sa suso nito o kaya naman ay gamit ang makina.

Maaari namang magawa sa karne ng tupa ang tinatawag na roast lamb.

PAG-AALAGA NG KAMBING AT TUPA

Higit dalawang dekada nang pinapatakbo ni Lim ang kaniyang farm sa Tarlac.

Nagsimula siyang mag-alaga ng anim na kambing at tinulungan ng Bureau of Animal Industry para ito'y maayos na mapalago.

"Sabi sa amin, staff siya ng Bureau of Animal Industry, 'Gusto mo mag-apply ka ng multiplier farm, we'll have a dispersal program for those goat enthusiasts.' So 'yun, nag-apply kami and they gave us a few number of goats to start with. So, nabigyan kami ng dispersal program nila," pagdedetalye ni Lim sa KBYN.

Mula sa iisang kulungan noon, aabot na sa labindalawa ang goat houses ngayon ni Lim sa kaniyang farm.

Iba't ibang breed na rin ng kambing ang kanilang inaalagaan.

Aabot naman sa 600 ang mga tupang kanilang ipinapastol sa farm.

Sa mga nagnanais naman pasukin ang pag-aalaga ng mga kambing at tupa, oras ang dapat ilaan para sa kanila.

"May oras po kasi ang pag-aalaga ng kambing, hindi nag-alaga ka ngayon, may pera ka agad makukuha. Kailangan medyo matiyaga talaga sila at medyo may pagmamahal sa hayop, baka iiwan lang talaga nila," payo ni Lim.

