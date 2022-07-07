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Alam N'yo Ba: Produksiyon ng tsokolate sa Pilipinas

ABS-CBN News

Posted at Jul 07 2022 09:52 PM

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Kapag sinabing chocolate, madalas na Swiss o Belgian chocolate ang iniisip naitn. Pero alam niyo na ba na ang cacao, kung saan galing ang tsokolate, ay tumutubo lang sa tropical countries gaya ng Pilipinas? Nagpa-Patrol, Migs Bustos. TV Patrol, Huwebes, 7 Hulyo 2022

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