MAYNILA – Masaya ang mga micro, small at medium Enterprises (MSMEs) mula sa Bicol, dahil matapos ang dalawang taon, muli nilang nadala sa isang mall sa Mandaluyong City ang kanilang ipinagmamalaking produkto.

Sa tinatawag na Orgullo kan Bicol Trade Fair sa Shangri-La Plaza, tampok dito ang iba-ibang ibang produkto na tatak-Bicol.

Dahil sa pandemic, dalawang taon ding natigil ang trade fair sa Metro Manila.

Kaya naman labis ang saya sa mga MSMEs mula sa sa anim na probinsya ng Bicol nang ituloy na ng DTI ang trade fair.

Tampok sa trade fair ang iba-ibang produktong pili kung saan kilala ang Bicol. May mga kakanin at meron ding mga abaca products, kagaya ng bags at mga pang-dekorasyon.

Ang isang exhibitor na mula sa bayan ng Bulusan, Sorsogon, dala ang mga native bags na karamihan gawa sa karagumoy.

Nagpapasalamat sila dahil hindi naman sila naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Bulusan noong nakaraang buwan.

Agaw-pansin din ang abaca plant holder na desenyong aso.

Christmas in July naman ang pakulo ng isang stall mula sa probinsya ng Albay dahil mga pang-Paskong decorations ang ilan sa mga paninda nito.

Ayon sa DTI-Bicol nasa 50 MSMEs sa Bicol ang sumabay sa trade fair.

Layunin nito, mas makilala ang mga produktong Bicol at matulungan na makabawi ang mga malilit na negosyante na pinadapa ng pandemya.

Sa mga nais mamili, bukas ang exhibit alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi at magtatagal ito hangang Linggo.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News