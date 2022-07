Watch more News on iWantTFC

Maaari nang alternatibo sa karne ng baboy ang karne ng rabbit simula nang aprubahan ito ng Department of Agriculture o D.A.

Lumalagong negosyo ni Willie Menor sa Magallanes, Cavite ang pagbibreed ng mga kuneho at ang pagbebenta ng karne nito.

Nagsimula lamang siya sa 20 rabbits para lamang alagaan pero nang pumutok ang pandemya, umabot sa 5,000 piraso ang kaniyang mga alaga.

"Noong panahon na 'yan, akala namin mahihirapan na kami ay nagkamali po kami. Mas tumaas po ang demand noong pandemya. Noong pagpasok po ng pandemya 'di po ba wala pong magawa ang mga tao, so naglilibang din po sila, naghahanap po sila ng puwedeng pagkaabalahan, so rabbit po ang pinromote namin, pinromote namin nang pinromote," kuwento ni Menor kay Kabayan Noli de Castro.

Sa halip na pag-aalaga lamang, unti-unti na ring umusbong ang negosyo para ibenta ang karne nito.

"So by 2017, na-approve ng national government na pinagtibay sa pamamagitan ng Department of Agriculture ng ating D.A. Secretary William Dar at ng Director ng Bureau of Animal Industry na isulong talaga ang pagkain ng rabbit meat as alternative sa pork dahil nagkaroon tayo ng outbreak ng ASF doon sa ating mga baboy. Dumadami na ang nag-aalaga ng rabbit for meat production and consumption at ito'y naging means of livelihood na rin para sa iba," paglalahad ni Gabriel Arubio, D.A. Magsasaka Siyentista on Organic Farming.

Naipatayo ni Menor sa kaniyang rabbit farm ang kauna-unahang rabbit slaughter house sa Pilipinas.

Gamit ang karne ng kuneho, maaari itong lutuin gaya ng lechon, adobo, sisig at marami pang ibang putahe.

Bukod sa karne nito, naibebenta rin ng kaniyang farm ang iba pang bahagi ng katawan ng kuneho gaya ng balahibo nito na ginagamit sa garments at ang paa nito bilang keychain.

