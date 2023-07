Watch more on iWantTFC

Limang taon pa lang si Regine Velasquez ay desidido na siya maging singer.

Naging suki rin siya ng mga amateur singing contests noong bata pa siya.

“You do whatever you can to make your dreams come true,” sambit ng singer sa interview kasama si Ganiel Krishnan ukol sa kaniyang karera.

Pero makalipas ang 35 taon sa industriya ng showbiz, inamin ng nag-iisang Asia’s Songbird na “lipas na ang panahon niya.”

“I know that it’s no longer my time. But, I’m still here. And I’m still doing what I love to do most, which is performing, singing, (and) recording,” ani Velasquez.

“So, I’m very blessed that I’m still able to do these,” dagdag niya.

--Ulat ni Ganiel Krishnan para sa programang "Tao Po" (Hulyo 2, 2023)