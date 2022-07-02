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Bb. Pilipinas candidates umeksena sa fantasy park

ABS-CBN News

Posted at Jul 02 2022 08:03 PM

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Kumislap pa ang ganda ng Bb. Pilipinas 2022 candidates sa pagbida nila sa isang fantasy park. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Sabado, 2 Hulyo 2022. 

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